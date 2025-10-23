- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
479 (96.18%)
Loss Trade:
19 (3.82%)
Best Trade:
563.51 USD
Worst Trade:
-55.79 USD
Profitto lordo:
1 677.26 USD (1 671 524 pips)
Perdita lorda:
-448.84 USD (448 855 pips)
Vincite massime consecutive:
266 (61.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
678.94 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
13.65
Long Trade:
496 (99.60%)
Short Trade:
2 (0.40%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-23.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-55.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.79 USD (1)
Crescita mensile:
84.06%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.17 USD
Massimale:
89.99 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +563.51 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.91 USD
Massima perdita consecutiva: -55.79 USD
