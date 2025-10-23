SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Crazy Whale Gold Research
Mr Numsin Ketchaisri

Crazy Whale Gold Research

Mr Numsin Ketchaisri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 188%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
562
Gewinntrades:
536 (95.37%)
Verlusttrades:
26 (4.63%)
Bester Trade:
563.51 USD
Schlechtester Trade:
-55.79 USD
Bruttoprofit:
1 933.53 USD (1 926 657 pips)
Bruttoverlust:
-619.00 USD (614 996 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
266 (61.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
678.94 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
25.48%
Max deposit load:
4.27%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
8.63
Long-Positionen:
557 (99.11%)
Short-Positionen:
5 (0.89%)
Profit-Faktor:
3.12
Mathematische Gewinnerwartung:
2.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-60.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.17 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.86%
Jahresprognose:
98.23%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
69.17 USD
Maximaler:
152.36 USD (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.45% (152.36 USD)
Kapital:
10.03% (101.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 562
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +563.51 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
