- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
562
利益トレード:
536 (95.37%)
損失トレード:
26 (4.63%)
ベストトレード:
563.51 USD
最悪のトレード:
-55.79 USD
総利益:
1 933.53 USD (1 926 657 pips)
総損失:
-619.00 USD (614 996 pips)
最大連続の勝ち:
266 (61.91 USD)
最大連続利益:
678.94 USD (27)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
25.48%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
8.63
長いトレード:
557 (99.11%)
短いトレード:
5 (0.89%)
プロフィットファクター:
3.12
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
3.61 USD
平均損失:
-23.81 USD
最大連続の負け:
3 (-60.17 USD)
最大連続損失:
-60.17 USD (3)
月間成長:
8.10%
年間予想:
98.23%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
69.17 USD
最大の:
152.36 USD (6.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.45% (152.36 USD)
エクイティによる:
4.90% (49.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
