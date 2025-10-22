Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.80 × 5 itexsys-Platform 2.04 × 24 Exness-MT5Real8 2.67 × 27 FPMarkets-Live 2.75 × 83 ICMarketsSC-MT5-2 2.77 × 1436 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.22 × 268 ICMarketsSC-MT5-4 3.22 × 430 Tickmill-Live 3.48 × 50 Darwinex-Live 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 4.45 × 40 GOMarketsMU-Live 4.79 × 19 XM.COM-MT5 5.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 5.00 × 2 RoboForex-ECN 5.04 × 25 ICTrading-MT5-4 5.11 × 9 XMTrading-MT5 3 5.25 × 12 VantageInternational-Live 5.63 × 93 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 6.00 × 1 OctaFX-Real 6.26 × 34 RazeGlobalMarkets-Server 6.62 × 53 Exness-MT5Real 6.86 × 7 24 daha fazla...