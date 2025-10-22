- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.86 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
9.72 GBP (200 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
2 (9.72 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
9.72 GBP (2)
Sharpe oranı:
1 235.57
Alım-satım etkinliği:
34.34%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.86 GBP
Ortalama kâr:
4.86 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.14% (4.34 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.86 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9.72 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.22 × 430
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
Fallow the Whales
Minimum deposit 3000
leverage 1:500
İnceleme yok
