Mehmet Serin

Whales

Mehmet Serin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
39 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
31 (86.11%)
Perte trades:
5 (13.89%)
Meilleure transaction:
51.64 GBP
Pire transaction:
-12.98 GBP
Bénéfice brut:
368.17 GBP (7 801 pips)
Perte brute:
-42.80 GBP (950 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (145.98 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
175.59 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.69
Activité de trading:
67.80%
Charge de dépôt maximale:
15.13%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
9.00
Longs trades:
36 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.60
Rendement attendu:
9.04 GBP
Bénéfice moyen:
11.88 GBP
Perte moyenne:
-8.56 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-36.15 GBP)
Perte consécutive maximale:
-36.15 GBP (4)
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
36.15 GBP (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.09% (36.15 GBP)
Par fonds propres:
12.20% (389.44 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
AUDCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 397
AUDCAD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.5K
AUDCAD 346
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.64 GBP
Pire transaction: -13 GBP
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +145.98 GBP
Perte consécutive maximale: -36.15 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3459
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.36 × 478
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 30667
98 plus...
Fallow the Whales

Minimum deposit 3000

leverage 1:500

Aucun avis
2025.10.22 21:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 17:02
Share of trading days is too low
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
