Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 inceleme
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 754%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
628
Kârla kapanan işlemler:
586 (93.31%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (6.69%)
En iyi işlem:
6 694.00 USD
En kötü işlem:
-3 380.00 USD
Brüt kâr:
452 803.15 USD (443 836 pips)
Brüt zarar:
-55 217.45 USD (43 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (65 815.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65 815.40 USD (78)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
23.10%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
70.21
Alış işlemleri:
306 (48.73%)
Satış işlemleri:
322 (51.27%)
Kâr faktörü:
8.20
Beklenen getiri:
633.10 USD
Ortalama kâr:
772.70 USD
Ortalama zarar:
-1 314.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5 653.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 653.00 USD (3)
Aylık büyüme:
26.09%
Yıllık tahmin:
316.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.00 USD
Maksimum:
5 663.00 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (5 683.00 USD)
Varlığa göre:
3.36% (7 922.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 566
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 384K
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 386K
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 694.00 USD
En kötü işlem: -3 380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +65 815.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 653.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
İnceleme yok
2025.10.22 05:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
