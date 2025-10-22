- Incremento
Total de Trades:
1 720
Transacciones Rentables:
1 568 (91.16%)
Transacciones Irrentables:
152 (8.84%)
Mejor transacción:
6 694.00 USD
Peor transacción:
-10 929.00 USD
Beneficio Bruto:
1 844 599.15 USD (1 827 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-490 691.45 USD (416 813 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
219 (362 284.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
405 381.00 USD (210)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
59.91%
Carga máxima del depósito:
30.50%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
6.75
Transacciones Largas:
819 (47.62%)
Transacciones Cortas:
901 (52.38%)
Factor de Beneficio:
3.76
Beneficio Esperado:
787.16 USD
Beneficio medio:
1 176.40 USD
Pérdidas medias:
-3 228.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-119 253.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198 873.00 USD (26)
Crecimiento al mes:
48.08%
Pronóstico anual:
583.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.00 USD
Máxima:
200 493.00 USD (20.83%)
Reducción relativa:
De balance:
28.57% (200 493.00 USD)
De fondos:
60.57% (576 751.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1657
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
No hay comentarios
