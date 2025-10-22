SeñalesSecciones
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
Fiabilidad
148 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 5%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 720
Transacciones Rentables:
1 568 (91.16%)
Transacciones Irrentables:
152 (8.84%)
Mejor transacción:
6 694.00 USD
Peor transacción:
-10 929.00 USD
Beneficio Bruto:
1 844 599.15 USD (1 827 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-490 691.45 USD (416 813 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
219 (362 284.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
405 381.00 USD (210)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
59.91%
Carga máxima del depósito:
30.50%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
6.75
Transacciones Largas:
819 (47.62%)
Transacciones Cortas:
901 (52.38%)
Factor de Beneficio:
3.76
Beneficio Esperado:
787.16 USD
Beneficio medio:
1 176.40 USD
Pérdidas medias:
-3 228.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-119 253.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198 873.00 USD (26)
Crecimiento al mes:
48.08%
Pronóstico anual:
583.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.00 USD
Máxima:
200 493.00 USD (20.83%)
Reducción relativa:
De balance:
28.57% (200 493.00 USD)
De fondos:
60.57% (576 751.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.dmb 1657
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 694.00 USD
Peor transacción: -10 929 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 210
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +362 284.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -119 253.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
No hay comentarios
2026.01.12 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
