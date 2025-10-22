- Wachstum
Trades insgesamt:
1 680
Gewinntrades:
1 528 (90.95%)
Verlusttrades:
152 (9.05%)
Bester Trade:
6 694.00 USD
Schlechtester Trade:
-10 929.00 USD
Bruttoprofit:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Bruttoverlust:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
219 (362 284.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
405 381.00 USD (210)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
60.20%
Max deposit load:
30.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
799 (47.56%)
Short-Positionen:
881 (52.44%)
Profit-Faktor:
3.70
Mathematische Gewinnerwartung:
787.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 186.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3 224.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-119 253.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-198 873.00 USD (26)
Wachstum pro Monat :
78.53%
Jahresprognose:
952.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.00 USD
Maximaler:
200 493.00 USD (20.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.57% (200 493.00 USD)
Kapital:
60.57% (576 751.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1617
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 694.00 USD
Schlechtester Trade: -10 929 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 210
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +362 284.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -119 253.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Keine Bewertungen
