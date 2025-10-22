SignaleKategorien
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
148 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 680
Gewinntrades:
1 528 (90.95%)
Verlusttrades:
152 (9.05%)
Bester Trade:
6 694.00 USD
Schlechtester Trade:
-10 929.00 USD
Bruttoprofit:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Bruttoverlust:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
219 (362 284.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
405 381.00 USD (210)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
60.20%
Max deposit load:
30.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
799 (47.56%)
Short-Positionen:
881 (52.44%)
Profit-Faktor:
3.70
Mathematische Gewinnerwartung:
787.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 186.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3 224.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-119 253.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-198 873.00 USD (26)
Wachstum pro Monat :
78.53%
Jahresprognose:
952.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.00 USD
Maximaler:
200 493.00 USD (20.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.57% (200 493.00 USD)
Kapital:
60.57% (576 751.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 1617
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 694.00 USD
Schlechtester Trade: -10 929 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 210
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +362 284.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -119 253.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Keine Bewertungen
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
