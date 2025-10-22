SegnaliSezioni
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 754%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
628
Profit Trade:
586 (93.31%)
Loss Trade:
42 (6.69%)
Best Trade:
6 694.00 USD
Worst Trade:
-3 380.00 USD
Profitto lordo:
452 803.15 USD (443 836 pips)
Perdita lorda:
-55 217.45 USD (43 061 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (65 815.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65 815.40 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
40.34%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
70.21
Long Trade:
306 (48.73%)
Short Trade:
322 (51.27%)
Fattore di profitto:
8.20
Profitto previsto:
633.10 USD
Profitto medio:
772.70 USD
Perdita media:
-1 314.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5 653.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 653.00 USD (3)
Crescita mensile:
26.09%
Previsione annuale:
316.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.00 USD
Massimale:
5 663.00 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (5 683.00 USD)
Per equità:
5.24% (12 342.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 566
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 384K
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 386K
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 694.00 USD
Worst Trade: -3 380 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +65 815.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 653.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Non ci sono recensioni
2025.10.22 05:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SNRFXHerman
30USD al mese
754%
0
0
USD
236K
USD
136
0%
628
93%
40%
8.20
633.10
USD
5%
1:100
Copia

