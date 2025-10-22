СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SNRFXHerman
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 отзывов
Надежность
148 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 680
Прибыльных трейдов:
1 528 (90.95%)
Убыточных трейдов:
152 (9.05%)
Лучший трейд:
6 694.00 USD
Худший трейд:
-10 929.00 USD
Общая прибыль:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Общий убыток:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
219 (362 284.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
405 381.00 USD (210)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
60.20%
Макс. загрузка депозита:
30.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
799 (47.56%)
Коротких трейдов:
881 (52.44%)
Профит фактор:
3.70
Мат. ожидание:
787.34 USD
Средняя прибыль:
1 186.40 USD
Средний убыток:
-3 224.35 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-119 253.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-198 873.00 USD (26)
Прирост в месяц:
78.53%
Годовой прогноз:
952.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.00 USD
Максимальная:
200 493.00 USD (20.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.57% (200 493.00 USD)
По эквити:
60.57% (576 751.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 1617
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 694.00 USD
Худший трейд: -10 929 USD
Макс. серия выигрышей: 210
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +362 284.00 USD
Макс. убыток в серии: -119 253.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Нет отзывов
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SNRFXHerman
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
1.2M
USD
148
0%
1 680
90%
60%
3.69
787.34
USD
61%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.