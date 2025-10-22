- Прирост
Всего трейдов:
1 680
Прибыльных трейдов:
1 528 (90.95%)
Убыточных трейдов:
152 (9.05%)
Лучший трейд:
6 694.00 USD
Худший трейд:
-10 929.00 USD
Общая прибыль:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Общий убыток:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Макс. серия выигрышей:
219 (362 284.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
405 381.00 USD (210)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
60.20%
Макс. загрузка депозита:
30.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
799 (47.56%)
Коротких трейдов:
881 (52.44%)
Профит фактор:
3.70
Мат. ожидание:
787.34 USD
Средняя прибыль:
1 186.40 USD
Средний убыток:
-3 224.35 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-119 253.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-198 873.00 USD (26)
Прирост в месяц:
78.53%
Годовой прогноз:
952.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.00 USD
Максимальная:
200 493.00 USD (20.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.57% (200 493.00 USD)
По эквити:
60.57% (576 751.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1617
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 694.00 USD
Худший трейд: -10 929 USD
Макс. серия выигрышей: 210
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +362 284.00 USD
Макс. убыток в серии: -119 253.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Нет отзывов
