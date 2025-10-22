信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SNRFXHerman
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0条评论
可靠性
148
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 680
盈利交易:
1 528 (90.95%)
亏损交易:
152 (9.05%)
最好交易:
6 694.00 USD
最差交易:
-10 929.00 USD
毛利:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
毛利亏损:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
最大连续赢利:
219 (362 284.00 USD)
最大连续盈利:
405 381.00 USD (210)
夏普比率:
0.48
交易活动:
60.20%
最大入金加载:
30.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.60
长期交易:
799 (47.56%)
短期交易:
881 (52.44%)
利润因子:
3.70
预期回报:
787.34 USD
平均利润:
1 186.40 USD
平均损失:
-3 224.35 USD
最大连续失误:
29 (-119 253.00 USD)
最大连续亏损:
-198 873.00 USD (26)
每月增长:
78.53%
年度预测:
952.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
100.00 USD
最大值:
200 493.00 USD (20.83%)
相对跌幅:
结余:
28.57% (200 493.00 USD)
净值:
60.57% (576 751.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.dmb 1617
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 694.00 USD
最差交易: -10 929 USD
最大连续赢利: 210
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +362 284.00 USD
最大连续亏损: -119 253.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
SNRFXHerman
每月30 USD
2%
0
0
USD
1.2M
USD
148
0%
1 680
90%
60%
3.69
787.34
USD
61%
1:100
