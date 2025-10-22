- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 680
盈利交易:
1 528 (90.95%)
亏损交易:
152 (9.05%)
最好交易:
6 694.00 USD
最差交易:
-10 929.00 USD
毛利:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
毛利亏损:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
最大连续赢利:
219 (362 284.00 USD)
最大连续盈利:
405 381.00 USD (210)
夏普比率:
0.48
交易活动:
60.20%
最大入金加载:
30.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.60
长期交易:
799 (47.56%)
短期交易:
881 (52.44%)
利润因子:
3.70
预期回报:
787.34 USD
平均利润:
1 186.40 USD
平均损失:
-3 224.35 USD
最大连续失误:
29 (-119 253.00 USD)
最大连续亏损:
-198 873.00 USD (26)
每月增长:
78.53%
年度预测:
952.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
100.00 USD
最大值:
200 493.00 USD (20.83%)
相对跌幅:
结余:
28.57% (200 493.00 USD)
净值:
60.57% (576 751.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1617
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 694.00 USD
最差交易: -10 929 USD
最大连续赢利: 210
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +362 284.00 USD
最大连续亏损: -119 253.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
148
0%
1 680
90%
60%
3.69
787.34
USD
USD
61%
1:100