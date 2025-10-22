SinaisSeções
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
Confiabilidade
148 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 680
Negociações com lucro:
1 528 (90.95%)
Negociações com perda:
152 (9.05%)
Melhor negociação:
6 694.00 USD
Pior negociação:
-10 929.00 USD
Lucro bruto:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Perda bruta:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
219 (362 284.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
405 381.00 USD (210)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
60.20%
Depósito máximo carregado:
30.50%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
6.60
Negociações longas:
799 (47.56%)
Negociações curtas:
881 (52.44%)
Fator de lucro:
3.70
Valor esperado:
787.34 USD
Lucro médio:
1 186.40 USD
Perda média:
-3 224.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-119 253.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-198 873.00 USD (26)
Crescimento mensal:
78.53%
Previsão anual:
952.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.00 USD
Máximo:
200 493.00 USD (20.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.57% (200 493.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.57% (576 751.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 1617
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 694.00 USD
Pior negociação: -10 929 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 210
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +362 284.00 USD
Máxima perda consecutiva: -119 253.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SNRFXHerman
30 USD por mês
2%
0
0
USD
1.2M
USD
148
0%
1 680
90%
60%
3.69
787.34
USD
61%
1:100
