Negociações:
1 680
Negociações com lucro:
1 528 (90.95%)
Negociações com perda:
152 (9.05%)
Melhor negociação:
6 694.00 USD
Pior negociação:
-10 929.00 USD
Lucro bruto:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
Perda bruta:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
219 (362 284.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
405 381.00 USD (210)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
60.20%
Depósito máximo carregado:
30.50%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
6.60
Negociações longas:
799 (47.56%)
Negociações curtas:
881 (52.44%)
Fator de lucro:
3.70
Valor esperado:
787.34 USD
Lucro médio:
1 186.40 USD
Perda média:
-3 224.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-119 253.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-198 873.00 USD (26)
Crescimento mensal:
78.53%
Previsão anual:
952.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.00 USD
Máximo:
200 493.00 USD (20.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.57% (200 493.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.57% (576 751.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1617
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Sem comentários
