트레이드:
1 720
이익 거래:
1 568 (91.16%)
손실 거래:
152 (8.84%)
최고의 거래:
6 694.00 USD
최악의 거래:
-10 929.00 USD
총 수익:
1 844 599.15 USD (1 827 139 pips)
총 손실:
-490 601.45 USD (416 813 pips)
연속 최대 이익:
219 (362 284.00 USD)
연속 최대 이익:
405 381.00 USD (210)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
59.91%
최대 입금량:
30.50%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
119
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
6.75
롱(주식매수):
819 (47.62%)
숏(주식차입매도):
901 (52.38%)
수익 요인:
3.76
기대수익:
787.21 USD
평균 이익:
1 176.40 USD
평균 손실:
-3 227.64 USD
연속 최대 손실:
29 (-119 253.00 USD)
연속 최대 손실:
-198 873.00 USD (26)
월별 성장률:
48.08%
연간 예측:
583.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.00 USD
최대한의:
200 493.00 USD (20.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.57% (200 493.00 USD)
자본금별:
60.57% (576 751.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1657
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 694.00 USD
최악의 거래: -10 929 USD
연속 최대 이익: 210
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +362 284.00 USD
연속 최대 손실: -119 253.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
리뷰 없음
