Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 리뷰
안정성
148
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 5%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 720
이익 거래:
1 568 (91.16%)
손실 거래:
152 (8.84%)
최고의 거래:
6 694.00 USD
최악의 거래:
-10 929.00 USD
총 수익:
1 844 599.15 USD (1 827 139 pips)
총 손실:
-490 601.45 USD (416 813 pips)
연속 최대 이익:
219 (362 284.00 USD)
연속 최대 이익:
405 381.00 USD (210)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
59.91%
최대 입금량:
30.50%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
119
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
6.75
롱(주식매수):
819 (47.62%)
숏(주식차입매도):
901 (52.38%)
수익 요인:
3.76
기대수익:
787.21 USD
평균 이익:
1 176.40 USD
평균 손실:
-3 227.64 USD
연속 최대 손실:
29 (-119 253.00 USD)
연속 최대 손실:
-198 873.00 USD (26)
월별 성장률:
48.08%
연간 예측:
583.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.00 USD
최대한의:
200 493.00 USD (20.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.57% (200 493.00 USD)
자본금별:
60.57% (576 751.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.dmb 1657
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 694.00 USD
최악의 거래: -10 929 USD
연속 최대 이익: 210
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +362 284.00 USD
연속 최대 손실: -119 253.00 USD

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
리뷰 없음
