Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 754%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
628
Bénéfice trades:
586 (93.31%)
Perte trades:
42 (6.69%)
Meilleure transaction:
6 694.00 USD
Pire transaction:
-3 380.00 USD
Bénéfice brut:
452 803.15 USD (443 836 pips)
Perte brute:
-55 217.45 USD (43 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (65 815.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65 815.40 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
77.74%
Charge de dépôt maximale:
6.37%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
70.21
Longs trades:
306 (48.73%)
Courts trades:
322 (51.27%)
Facteur de profit:
8.20
Rendement attendu:
633.10 USD
Bénéfice moyen:
772.70 USD
Perte moyenne:
-1 314.70 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5 653.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 653.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
26.09%
Prévision annuelle:
316.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
100.00 USD
Maximal:
5 663.00 USD (2.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (5 683.00 USD)
Par fonds propres:
33.33% (78 522.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 566
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 384K
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 386K
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 694.00 USD
Pire transaction: -3 380 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +65 815.40 USD
Perte consécutive maximale: -5 653.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
Aucun avis
2025.10.22 05:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
