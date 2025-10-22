- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 680
利益トレード:
1 528 (90.95%)
損失トレード:
152 (9.05%)
ベストトレード:
6 694.00 USD
最悪のトレード:
-10 929.00 USD
総利益:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
総損失:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
最大連続の勝ち:
219 (362 284.00 USD)
最大連続利益:
405 381.00 USD (210)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
60.20%
最大入金額:
30.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.60
長いトレード:
799 (47.56%)
短いトレード:
881 (52.44%)
プロフィットファクター:
3.70
期待されたペイオフ:
787.34 USD
平均利益:
1 186.40 USD
平均損失:
-3 224.35 USD
最大連続の負け:
29 (-119 253.00 USD)
最大連続損失:
-198 873.00 USD (26)
月間成長:
78.53%
年間予想:
952.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.00 USD
最大の:
200 493.00 USD (20.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.57% (200 493.00 USD)
エクイティによる:
60.57% (576 751.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|1617
|GBPUSD.dmb
|52
|USDCHF.dmb
|5
|EURUSD.dmb
|5
|XAGUSD.dmb
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3M
|GBPUSD.dmb
|12K
|USDCHF.dmb
|162
|EURUSD.dmb
|1.6K
|XAGUSD.dmb
|3.0K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|1.4M
|GBPUSD.dmb
|13K
|USDCHF.dmb
|320
|EURUSD.dmb
|1.7K
|XAGUSD.dmb
|591
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 694.00 USD
最悪のトレード: -10 929 USD
最大連続の勝ち: 210
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +362 284.00 USD
最大連続損失: -119 253.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
