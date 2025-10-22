シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SNRFXHerman
Herman Suherman

SNRFXHerman

Herman Suherman
レビュー0件
信頼性
148週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 2%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 680
利益トレード:
1 528 (90.95%)
損失トレード:
152 (9.05%)
ベストトレード:
6 694.00 USD
最悪のトレード:
-10 929.00 USD
総利益:
1 812 825.15 USD (1 795 387 pips)
総損失:
-490 101.45 USD (416 813 pips)
最大連続の勝ち:
219 (362 284.00 USD)
最大連続利益:
405 381.00 USD (210)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
60.20%
最大入金額:
30.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
6.60
長いトレード:
799 (47.56%)
短いトレード:
881 (52.44%)
プロフィットファクター:
3.70
期待されたペイオフ:
787.34 USD
平均利益:
1 186.40 USD
平均損失:
-3 224.35 USD
最大連続の負け:
29 (-119 253.00 USD)
最大連続損失:
-198 873.00 USD (26)
月間成長:
78.53%
年間予想:
952.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.00 USD
最大の:
200 493.00 USD (20.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.57% (200 493.00 USD)
エクイティによる:
60.57% (576 751.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 1617
GBPUSD.dmb 52
USDCHF.dmb 5
EURUSD.dmb 5
XAGUSD.dmb 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 1.3M
GBPUSD.dmb 12K
USDCHF.dmb 162
EURUSD.dmb 1.6K
XAGUSD.dmb 3.0K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 1.4M
GBPUSD.dmb 13K
USDCHF.dmb 320
EURUSD.dmb 1.7K
XAGUSD.dmb 591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 694.00 USD
最悪のトレード: -10 929 USD
最大連続の勝ち: 210
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +362 284.00 USD
最大連続損失: -119 253.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trade dengan technikal SNR
Info wa 081322012390
レビューなし
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SNRFXHerman
30 USD/月
2%
0
0
USD
1.2M
USD
148
0%
1 680
90%
60%
3.69
787.34
USD
61%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください