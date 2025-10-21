SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
258 (80.62%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (19.38%)
En iyi işlem:
15.55 USD
En kötü işlem:
-11.55 USD
Brüt kâr:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Brüt zarar:
-206.22 USD (8 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (146.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.42 USD (45)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
59.57%
Maks. mevduat yükü:
7.51%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
11.29
Alış işlemleri:
138 (43.13%)
Satış işlemleri:
182 (56.88%)
Kâr faktörü:
5.14
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
4.11 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-75.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.66 USD (10)
Aylık büyüme:
13.39%
Yıllık tahmin:
162.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.66 USD (3.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (75.66 USD)
Varlığa göre:
15.41% (316.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.55 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +146.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
44 daha fazla...
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
İnceleme yok
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
