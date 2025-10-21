리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.31 × 2321 ICMarketsSC-Live19 0.43 × 53 TMGM.TradeMax-Live8 0.44 × 237 ICMarketsSC-Live09 0.46 × 35 Tickmill-Live02 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live08 0.73 × 202 Exness-Real16 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 1204 ICMarketsSC-Live11 1.27 × 726 ICMarketsSC-Live20 1.34 × 65 ICMarketsSC-Live07 1.36 × 1026 ICMarketsSC-Live23 1.44 × 59 ICMarketsSC-Live22 1.53 × 32 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.07 × 331 ICMarketsSC-Live31 2.20 × 5 ICMarketsSC-Live24 2.22 × 349 ICMarketsSC-Live26 2.26 × 1858 44 더...