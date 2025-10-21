- 자본
- 축소
트레이드:
329
이익 거래:
265 (80.54%)
손실 거래:
64 (19.45%)
최고의 거래:
15.55 USD
최악의 거래:
-11.55 USD
총 수익:
1 088.32 USD (33 707 pips)
총 손실:
-207.23 USD (8 215 pips)
연속 최대 이익:
45 (146.42 USD)
연속 최대 이익:
146.42 USD (45)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
58.12%
최대 입금량:
7.51%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
11.65
롱(주식매수):
147 (44.68%)
숏(주식차입매도):
182 (55.32%)
수익 요인:
5.25
기대수익:
2.68 USD
평균 이익:
4.11 USD
평균 손실:
-3.24 USD
연속 최대 손실:
10 (-75.66 USD)
연속 최대 손실:
-75.66 USD (10)
월별 성장률:
10.81%
연간 예측:
131.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75.66 USD (3.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.51% (75.66 USD)
자본금별:
15.41% (316.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|252
|AUDCAD
|75
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|668
|AUDCAD
|212
|XAUUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|17K
|AUDCAD
|8.5K
|XAUUSD
|203
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live19
|0.43 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 726
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 1026
|
ICMarketsSC-Live23
|1.44 × 59
|
ICMarketsSC-Live22
|1.53 × 32
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 349
|
ICMarketsSC-Live26
|2.26 × 1858
