Signaux / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
320
Bénéfice trades:
258 (80.62%)
Perte trades:
62 (19.38%)
Meilleure transaction:
15.55 USD
Pire transaction:
-11.55 USD
Bénéfice brut:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Perte brute:
-206.22 USD (8 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (146.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.42 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
59.57%
Charge de dépôt maximale:
7.51%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
11.29
Longs trades:
138 (43.13%)
Courts trades:
182 (56.88%)
Facteur de profit:
5.14
Rendement attendu:
2.67 USD
Bénéfice moyen:
4.11 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-75.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.66 USD (10)
Croissance mensuelle:
13.39%
Prévision annuelle:
162.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
75.66 USD (3.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.51% (75.66 USD)
Par fonds propres:
15.41% (316.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.55 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +146.42 USD
Perte consécutive maximale: -75.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
44 plus...
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Aucun avis
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.