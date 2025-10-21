- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
258 (80.62%)
亏损交易:
62 (19.38%)
最好交易:
15.55 USD
最差交易:
-11.55 USD
毛利:
1 060.36 USD (32 770 pips)
毛利亏损:
-206.22 USD (8 189 pips)
最大连续赢利:
45 (146.42 USD)
最大连续盈利:
146.42 USD (45)
夏普比率:
0.61
交易活动:
59.57%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
18 小时
采收率:
11.29
长期交易:
138 (43.13%)
短期交易:
182 (56.88%)
利润因子:
5.14
预期回报:
2.67 USD
平均利润:
4.11 USD
平均损失:
-3.33 USD
最大连续失误:
10 (-75.66 USD)
最大连续亏损:
-75.66 USD (10)
每月增长:
13.39%
年度预测:
162.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.66 USD (3.39%)
相对跌幅:
结余:
3.51% (75.66 USD)
净值:
15.41% (316.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|AUDCAD
|75
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|641
|AUDCAD
|212
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|16K
|AUDCAD
|8.5K
|XAUUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.55 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +146.42 USD
最大连续亏损: -75.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live19
|0.43 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 726
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 1026
|
ICMarketsSC-Live23
|1.44 × 59
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 349
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
14
100%
320
80%
60%
5.14
2.67
USD
USD
15%
1:500