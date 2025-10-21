SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
258 (80.62%)
Loss Trade:
62 (19.38%)
Best Trade:
15.55 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Perdita lorda:
-206.22 USD (8 189 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (146.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.42 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
59.57%
Massimo carico di deposito:
7.51%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
11.29
Long Trade:
138 (43.13%)
Short Trade:
182 (56.88%)
Fattore di profitto:
5.14
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
4.11 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-75.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.66 USD (10)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
162.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.66 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (75.66 USD)
Per equità:
15.41% (316.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +146.42 USD
Massima perdita consecutiva: -75.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Non ci sono recensioni
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable 20 per day
30USD al mese
54%
0
0
USD
1.9K
USD
14
100%
320
80%
60%
5.14
2.67
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.