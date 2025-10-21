- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
258 (80.62%)
Loss Trade:
62 (19.38%)
Best Trade:
15.55 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Perdita lorda:
-206.22 USD (8 189 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (146.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.42 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
59.57%
Massimo carico di deposito:
7.51%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
11.29
Long Trade:
138 (43.13%)
Short Trade:
182 (56.88%)
Fattore di profitto:
5.14
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
4.11 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-75.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.66 USD (10)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
162.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.66 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (75.66 USD)
Per equità:
15.41% (316.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|AUDCAD
|75
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|641
|AUDCAD
|212
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|AUDCAD
|8.5K
|XAUUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +146.42 USD
Massima perdita consecutiva: -75.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live19
|0.43 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 726
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 1026
|
ICMarketsSC-Live23
|1.44 × 59
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 349
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
