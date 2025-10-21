SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
320
Transacciones Rentables:
258 (80.62%)
Transacciones Irrentables:
62 (19.38%)
Mejor transacción:
15.55 USD
Peor transacción:
-11.55 USD
Beneficio Bruto:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Pérdidas Brutas:
-206.22 USD (8 189 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (146.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.42 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
59.57%
Carga máxima del depósito:
7.51%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
11.29
Transacciones Largas:
138 (43.13%)
Transacciones Cortas:
182 (56.88%)
Factor de Beneficio:
5.14
Beneficio Esperado:
2.67 USD
Beneficio medio:
4.11 USD
Pérdidas medias:
-3.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-75.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.66 USD (10)
Crecimiento al mes:
13.39%
Pronóstico anual:
162.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.66 USD (3.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.51% (75.66 USD)
De fondos:
15.41% (316.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.55 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +146.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -75.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
otros 44...
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
No hay comentarios
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Stable 20 per day
30 USD al mes
54%
0
0
USD
1.9K
USD
14
100%
320
80%
60%
5.14
2.67
USD
15%
1:500
