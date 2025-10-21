- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
258 (80.62%)
Убыточных трейдов:
62 (19.38%)
Лучший трейд:
15.55 USD
Худший трейд:
-11.55 USD
Общая прибыль:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Общий убыток:
-206.22 USD (8 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (146.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.42 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
59.57%
Макс. загрузка депозита:
7.51%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
11.29
Длинных трейдов:
138 (43.13%)
Коротких трейдов:
182 (56.88%)
Профит фактор:
5.14
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-3.33 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-75.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.66 USD (10)
Прирост в месяц:
13.39%
Годовой прогноз:
162.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.66 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.51% (75.66 USD)
По эквити:
15.41% (316.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|AUDCAD
|75
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|641
|AUDCAD
|212
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|16K
|AUDCAD
|8.5K
|XAUUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.55 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +146.42 USD
Макс. убыток в серии: -75.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ICMarketsSC-Live19
|0.43 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 726
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 1026
|
ICMarketsSC-Live23
|1.44 × 59
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 349
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1749
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
14
100%
320
80%
60%
5.14
2.67
USD
USD
15%
1:500