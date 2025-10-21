СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
258 (80.62%)
Убыточных трейдов:
62 (19.38%)
Лучший трейд:
15.55 USD
Худший трейд:
-11.55 USD
Общая прибыль:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Общий убыток:
-206.22 USD (8 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (146.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.42 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
59.57%
Макс. загрузка депозита:
7.51%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
11.29
Длинных трейдов:
138 (43.13%)
Коротких трейдов:
182 (56.88%)
Профит фактор:
5.14
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-3.33 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-75.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.66 USD (10)
Прирост в месяц:
13.39%
Годовой прогноз:
162.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.66 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.51% (75.66 USD)
По эквити:
15.41% (316.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.55 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +146.42 USD
Макс. убыток в серии: -75.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
еще 44...
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Нет отзывов
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
