Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
320
Gewinntrades:
258 (80.62%)
Verlusttrades:
62 (19.38%)
Bester Trade:
15.55 USD
Schlechtester Trade:
-11.55 USD
Bruttoprofit:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Bruttoverlust:
-206.22 USD (8 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (146.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.42 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
59.57%
Max deposit load:
7.51%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
11.29
Long-Positionen:
138 (43.13%)
Short-Positionen:
182 (56.88%)
Profit-Faktor:
5.14
Mathematische Gewinnerwartung:
2.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-75.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.66 USD (10)
Wachstum pro Monat :
13.39%
Jahresprognose:
162.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.66 USD (3.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.51% (75.66 USD)
Kapital:
15.41% (316.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.55 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Keine Bewertungen
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
