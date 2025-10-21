SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Stable 20 per day
Wei Tao Hu

Stable 20 per day

Wei Tao Hu
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
320
Negociações com lucro:
258 (80.62%)
Negociações com perda:
62 (19.38%)
Melhor negociação:
15.55 USD
Pior negociação:
-11.55 USD
Lucro bruto:
1 060.36 USD (32 770 pips)
Perda bruta:
-206.22 USD (8 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (146.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.42 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
59.57%
Depósito máximo carregado:
7.51%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
11.29
Negociações longas:
138 (43.13%)
Negociações curtas:
182 (56.88%)
Fator de lucro:
5.14
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
4.11 USD
Perda média:
-3.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-75.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.66 USD (10)
Crescimento mensal:
13.39%
Previsão anual:
162.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.66 USD (3.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.51% (75.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.41% (316.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 243
AUDCAD 75
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 641
AUDCAD 212
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 16K
AUDCAD 8.5K
XAUUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.55 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +146.42 USD
Máxima perda consecutiva: -75.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ICMarketsSC-Live19
0.43 × 53
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 726
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 1026
ICMarketsSC-Live23
1.44 × 59
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 349
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1749
44 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Let's get stable $20 per day together. Low drawdown and stable profit.
Sem comentários
2026.01.03 00:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Stable 20 per day
30 USD por mês
54%
0
0
USD
1.9K
USD
14
100%
320
80%
60%
5.14
2.67
USD
15%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.