Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 382%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
157 (46.58%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (53.41%)
En iyi işlem:
621.89 USD
En kötü işlem:
-543.31 USD
Brüt kâr:
46 168.78 USD (477 455 pips)
Brüt zarar:
-33 108.09 USD (344 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 467.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 467.01 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.26%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
227 (67.36%)
Satış işlemleri:
110 (32.64%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
38.76 USD
Ortalama kâr:
294.07 USD
Ortalama zarar:
-183.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 115.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 115.70 USD (10)
Aylık büyüme:
265.73%
Yıllık tahmin:
3 224.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 554.11 USD
Maksimum:
4 173.01 USD (107.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.43% (4 077.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 256
EURJPY 29
GBPJPY 26
CADJPY 10
GBPUSD 9
CHFJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
EURJPY -440
GBPJPY -903
CADJPY 197
GBPUSD -165
CHFJPY -305
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 152K
EURJPY -5.2K
GBPJPY -12K
CADJPY 3.4K
GBPUSD -1.2K
CHFJPY -4.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +621.89 USD
En kötü işlem: -543 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 467.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 115.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
282 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SR Investama
Ayda 30 USD
382%
0
0
USD
9.2K
USD
24
0%
337
46%
100%
1.39
38.76
USD
85%
1:50
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.