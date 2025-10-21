- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
210 (44.87%)
Убыточных трейдов:
258 (55.13%)
Лучший трейд:
745.20 USD
Худший трейд:
-863.82 USD
Общая прибыль:
65 421.96 USD (651 636 pips)
Общий убыток:
-56 414.69 USD (525 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 467.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 818.28 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
63.27%
Макс. загрузка депозита:
17.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
311 (66.45%)
Коротких трейдов:
157 (33.55%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
19.25 USD
Средняя прибыль:
311.53 USD
Средний убыток:
-218.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 141.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 219.12 USD (7)
Прирост в месяц:
-50.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 554.11 USD
Максимальная:
9 497.36 USD (44.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.43% (4 077.06 USD)
По эквити:
8.33% (759.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|EURJPY
|36
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|EURJPY
|-335
|GBPJPY
|-892
|CADJPY
|104
|CHFJPY
|-103
|GBPUSD
|-165
|NZDJPY
|192
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|-93
|EURNZD
|-134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|139K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|EURNZD
|-974
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +745.20 USD
Худший трейд: -864 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 467.01 USD
Макс. убыток в серии: -3 141.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
еще 298...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
176%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
33
0%
468
44%
63%
1.15
19.25
USD
USD
85%
1:50