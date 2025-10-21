СигналыРазделы
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 176%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
210 (44.87%)
Убыточных трейдов:
258 (55.13%)
Лучший трейд:
745.20 USD
Худший трейд:
-863.82 USD
Общая прибыль:
65 421.96 USD (651 636 pips)
Общий убыток:
-56 414.69 USD (525 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 467.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 818.28 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
63.27%
Макс. загрузка депозита:
17.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
311 (66.45%)
Коротких трейдов:
157 (33.55%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
19.25 USD
Средняя прибыль:
311.53 USD
Средний убыток:
-218.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 141.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 219.12 USD (7)
Прирост в месяц:
-50.76%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 554.11 USD
Максимальная:
9 497.36 USD (44.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.43% (4 077.06 USD)
По эквити:
8.33% (759.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 363
EURJPY 36
GBPJPY 29
CADJPY 11
CHFJPY 10
GBPUSD 9
NZDJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10K
EURJPY -335
GBPJPY -892
CADJPY 104
CHFJPY -103
GBPUSD -165
NZDJPY 192
AUDJPY 169
USDJPY -93
EURNZD -134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 139K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -12K
CADJPY 2.4K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 2.3K
AUDJPY 2K
USDJPY -1K
EURNZD -974
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +745.20 USD
Худший трейд: -864 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 467.01 USD
Макс. убыток в серии: -3 141.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
еще 298...
Нет отзывов
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
