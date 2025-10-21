SegnaliSezioni
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 382%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
157 (46.58%)
Loss Trade:
180 (53.41%)
Best Trade:
621.89 USD
Worst Trade:
-543.31 USD
Profitto lordo:
46 168.78 USD (477 455 pips)
Perdita lorda:
-33 108.09 USD (344 476 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 467.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 467.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
227 (67.36%)
Short Trade:
110 (32.64%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
38.76 USD
Profitto medio:
294.07 USD
Perdita media:
-183.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 115.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 115.70 USD (10)
Crescita mensile:
265.73%
Previsione annuale:
3 224.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 554.11 USD
Massimale:
4 173.01 USD (107.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.43% (4 077.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 256
EURJPY 29
GBPJPY 26
CADJPY 10
GBPUSD 9
CHFJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
EURJPY -440
GBPJPY -903
CADJPY 197
GBPUSD -165
CHFJPY -305
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 152K
EURJPY -5.2K
GBPJPY -12K
CADJPY 3.4K
GBPUSD -1.2K
CHFJPY -4.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +621.89 USD
Worst Trade: -543 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 467.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2 115.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
282 più
Non ci sono recensioni
