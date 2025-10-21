- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
157 (46.58%)
Loss Trade:
180 (53.41%)
Best Trade:
621.89 USD
Worst Trade:
-543.31 USD
Profitto lordo:
46 168.78 USD (477 455 pips)
Perdita lorda:
-33 108.09 USD (344 476 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 467.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 467.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
227 (67.36%)
Short Trade:
110 (32.64%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
38.76 USD
Profitto medio:
294.07 USD
Perdita media:
-183.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 115.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 115.70 USD (10)
Crescita mensile:
265.73%
Previsione annuale:
3 224.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 554.11 USD
Massimale:
4 173.01 USD (107.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.43% (4 077.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|256
|EURJPY
|29
|GBPJPY
|26
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|9
|CHFJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|EURJPY
|-440
|GBPJPY
|-903
|CADJPY
|197
|GBPUSD
|-165
|CHFJPY
|-305
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|152K
|EURJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|3.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|CHFJPY
|-4.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +621.89 USD
Worst Trade: -543 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 467.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2 115.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
282 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
382%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
24
0%
337
46%
100%
1.39
38.76
USD
USD
85%
1:50