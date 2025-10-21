- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
469
盈利交易:
210 (44.77%)
亏损交易:
259 (55.22%)
最好交易:
745.20 USD
最差交易:
-863.82 USD
毛利:
65 421.96 USD (651 636 pips)
毛利亏损:
-56 636.89 USD (527 737 pips)
最大连续赢利:
12 (3 467.01 USD)
最大连续盈利:
3 818.28 USD (10)
夏普比率:
0.03
交易活动:
64.53%
最大入金加载:
17.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.93
长期交易:
312 (66.52%)
短期交易:
157 (33.48%)
利润因子:
1.16
预期回报:
18.73 USD
平均利润:
311.53 USD
平均损失:
-218.68 USD
最大连续失误:
10 (-3 141.11 USD)
最大连续亏损:
-3 219.12 USD (7)
每月增长:
-49.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 554.11 USD
最大值:
9 497.36 USD (44.30%)
相对跌幅:
结余:
85.43% (4 077.06 USD)
净值:
8.33% (759.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|364
|EURJPY
|36
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|EURJPY
|-335
|GBPJPY
|-892
|CADJPY
|104
|CHFJPY
|-103
|GBPUSD
|-165
|NZDJPY
|192
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|-93
|EURNZD
|-134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|137K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|EURNZD
|-974
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +745.20 USD
最差交易: -864 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 467.01 USD
最大连续亏损: -3 141.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
171%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
33
0%
469
44%
65%
1.15
18.73
USD
USD
85%
1:50