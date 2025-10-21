SignauxSections
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 495%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
407
Bénéfice trades:
191 (46.92%)
Perte trades:
216 (53.07%)
Meilleure transaction:
621.89 USD
Pire transaction:
-600.84 USD
Bénéfice brut:
58 308.06 USD (592 149 pips)
Perte brute:
-42 904.81 USD (429 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3 467.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 818.28 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
73.17%
Charge de dépôt maximale:
14.05%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.69
Longs trades:
267 (65.60%)
Courts trades:
140 (34.40%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
37.85 USD
Bénéfice moyen:
305.28 USD
Perte moyenne:
-198.63 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-3 141.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 141.11 USD (10)
Croissance mensuelle:
36.17%
Prévision annuelle:
438.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 554.11 USD
Maximal:
4 173.01 USD (107.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.43% (4 077.06 USD)
Par fonds propres:
8.33% (759.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 316
EURJPY 32
GBPJPY 28
CADJPY 10
GBPUSD 9
CHFJPY 9
NZDJPY 2
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
EURJPY -329
GBPJPY -888
CADJPY 197
GBPUSD -165
CHFJPY -128
NZDJPY 138
AUDJPY 87
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 175K
EURJPY -3.8K
GBPJPY -12K
CADJPY 3.4K
GBPUSD -1.2K
CHFJPY -1.6K
NZDJPY 1.6K
AUDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +621.89 USD
Pire transaction: -601 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +3 467.01 USD
Perte consécutive maximale: -3 141.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 19
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
293 plus...
Aucun avis
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.