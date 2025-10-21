- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
211 (44.79%)
損失トレード:
260 (55.20%)
ベストトレード:
745.20 USD
最悪のトレード:
-863.82 USD
総利益:
65 954.08 USD (656 592 pips)
総損失:
-56 859.09 USD (529 737 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 467.01 USD)
最大連続利益:
3 818.28 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
64.53%
最大入金額:
17.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
314 (66.67%)
短いトレード:
157 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
19.31 USD
平均利益:
312.58 USD
平均損失:
-218.69 USD
最大連続の負け:
10 (-3 141.11 USD)
最大連続損失:
-3 219.12 USD (7)
月間成長:
-44.12%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 554.11 USD
最大の:
9 497.36 USD (44.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.43% (4 077.06 USD)
エクイティによる:
8.33% (759.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|EURJPY
|36
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10K
|EURJPY
|-335
|GBPJPY
|-892
|CADJPY
|104
|CHFJPY
|-103
|GBPUSD
|-165
|NZDJPY
|192
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|-93
|EURNZD
|-134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|140K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|EURNZD
|-974
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +745.20 USD
最悪のトレード: -864 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 467.01 USD
最大連続損失: -3 141.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
