シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SR Investama
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 178%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
211 (44.79%)
損失トレード:
260 (55.20%)
ベストトレード:
745.20 USD
最悪のトレード:
-863.82 USD
総利益:
65 954.08 USD (656 592 pips)
総損失:
-56 859.09 USD (529 737 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 467.01 USD)
最大連続利益:
3 818.28 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
64.53%
最大入金額:
17.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
314 (66.67%)
短いトレード:
157 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
19.31 USD
平均利益:
312.58 USD
平均損失:
-218.69 USD
最大連続の負け:
10 (-3 141.11 USD)
最大連続損失:
-3 219.12 USD (7)
月間成長:
-44.12%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 554.11 USD
最大の:
9 497.36 USD (44.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.43% (4 077.06 USD)
エクイティによる:
8.33% (759.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 366
EURJPY 36
GBPJPY 29
CADJPY 11
CHFJPY 10
GBPUSD 9
NZDJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10K
EURJPY -335
GBPJPY -892
CADJPY 104
CHFJPY -103
GBPUSD -165
NZDJPY 192
AUDJPY 169
USDJPY -93
EURNZD -134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 140K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -12K
CADJPY 2.4K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 2.3K
AUDJPY 2K
USDJPY -1K
EURNZD -974
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +745.20 USD
最悪のトレード: -864 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 467.01 USD
最大連続損失: -3 141.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
298 より多く...
レビューなし
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
