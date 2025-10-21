- 자본
- 축소
트레이드:
491
이익 거래:
223 (45.41%)
손실 거래:
268 (54.58%)
최고의 거래:
745.20 USD
최악의 거래:
-863.82 USD
총 수익:
69 584.23 USD (699 114 pips)
총 손실:
-59 416.91 USD (556 445 pips)
연속 최대 이익:
12 (3 467.01 USD)
연속 최대 이익:
3 818.28 USD (10)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
62.08%
최대 입금량:
17.83%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
326 (66.40%)
숏(주식차입매도):
165 (33.60%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
20.71 USD
평균 이익:
312.04 USD
평균 손실:
-221.70 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 141.11 USD)
연속 최대 손실:
-3 219.12 USD (7)
월별 성장률:
-2.42%
연간 예측:
-29.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 554.11 USD
최대한의:
10 642.48 USD (49.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.43% (4 077.06 USD)
자본금별:
8.33% (759.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|EURJPY
|36
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-335
|GBPJPY
|-892
|CADJPY
|104
|CHFJPY
|-103
|GBPUSD
|-165
|NZDJPY
|192
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|-93
|EURNZD
|-134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|156K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|EURNZD
|-974
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +745.20 USD
최악의 거래: -864 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 467.01 USD
연속 최대 손실: -3 141.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
200%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
35
0%
491
45%
62%
1.17
20.71
USD
USD
85%
1:50