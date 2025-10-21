시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SR Investama
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 200%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
491
이익 거래:
223 (45.41%)
손실 거래:
268 (54.58%)
최고의 거래:
745.20 USD
최악의 거래:
-863.82 USD
총 수익:
69 584.23 USD (699 114 pips)
총 손실:
-59 416.91 USD (556 445 pips)
연속 최대 이익:
12 (3 467.01 USD)
연속 최대 이익:
3 818.28 USD (10)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
62.08%
최대 입금량:
17.83%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
326 (66.40%)
숏(주식차입매도):
165 (33.60%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
20.71 USD
평균 이익:
312.04 USD
평균 손실:
-221.70 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 141.11 USD)
연속 최대 손실:
-3 219.12 USD (7)
월별 성장률:
-2.42%
연간 예측:
-29.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 554.11 USD
최대한의:
10 642.48 USD (49.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.43% (4 077.06 USD)
자본금별:
8.33% (759.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 386
EURJPY 36
GBPJPY 29
CADJPY 11
CHFJPY 10
GBPUSD 9
NZDJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 11K
EURJPY -335
GBPJPY -892
CADJPY 104
CHFJPY -103
GBPUSD -165
NZDJPY 192
AUDJPY 169
USDJPY -93
EURNZD -134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 156K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -12K
CADJPY 2.4K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 2.3K
AUDJPY 2K
USDJPY -1K
EURNZD -974
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +745.20 USD
최악의 거래: -864 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 467.01 USD
연속 최대 손실: -3 141.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
299 더...
리뷰 없음
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
