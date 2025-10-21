SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SR Investama
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 154%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
473
Gewinntrades:
211 (44.60%)
Verlusttrades:
262 (55.39%)
Bester Trade:
745.20 USD
Schlechtester Trade:
-863.82 USD
Bruttoprofit:
65 954.08 USD (656 592 pips)
Bruttoverlust:
-57 968.78 USD (539 759 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3 467.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 818.28 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
64.53%
Max deposit load:
17.83%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
316 (66.81%)
Short-Positionen:
157 (33.19%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
16.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
312.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-221.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 141.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 219.12 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-56.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 554.11 USD
Maximaler:
10 199.03 USD (47.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
85.43% (4 077.06 USD)
Kapital:
8.33% (759.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 368
EURJPY 36
GBPJPY 29
CADJPY 11
CHFJPY 10
GBPUSD 9
NZDJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.2K
EURJPY -335
GBPJPY -892
CADJPY 104
CHFJPY -103
GBPUSD -165
NZDJPY 192
AUDJPY 169
USDJPY -93
EURNZD -134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 130K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -12K
CADJPY 2.4K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 2.3K
AUDJPY 2K
USDJPY -1K
EURNZD -974
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +745.20 USD
Schlechtester Trade: -864 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 467.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 141.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
noch 298 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
