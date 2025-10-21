- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
211 (44.79%)
Negociações com perda:
260 (55.20%)
Melhor negociação:
745.20 USD
Pior negociação:
-863.82 USD
Lucro bruto:
65 954.08 USD (656 592 pips)
Perda bruta:
-56 859.09 USD (529 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 467.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 818.28 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
64.53%
Depósito máximo carregado:
17.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
314 (66.67%)
Negociações curtas:
157 (33.33%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
19.31 USD
Lucro médio:
312.58 USD
Perda média:
-218.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 141.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 219.12 USD (7)
Crescimento mensal:
-44.12%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 554.11 USD
Máximo:
9 497.36 USD (44.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.43% (4 077.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.33% (759.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|EURJPY
|36
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10K
|EURJPY
|-335
|GBPJPY
|-892
|CADJPY
|104
|CHFJPY
|-103
|GBPUSD
|-165
|NZDJPY
|192
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|-93
|EURNZD
|-134
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|140K
|EURJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|2.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|EURNZD
|-974
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +745.20 USD
Pior negociação: -864 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 467.01 USD
Máxima perda consecutiva: -3 141.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
