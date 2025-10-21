SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SR Investama
Rqbianto

SR Investama

Rqbianto
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 178%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
211 (44.79%)
Negociações com perda:
260 (55.20%)
Melhor negociação:
745.20 USD
Pior negociação:
-863.82 USD
Lucro bruto:
65 954.08 USD (656 592 pips)
Perda bruta:
-56 859.09 USD (529 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 467.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 818.28 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
64.53%
Depósito máximo carregado:
17.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
314 (66.67%)
Negociações curtas:
157 (33.33%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
19.31 USD
Lucro médio:
312.58 USD
Perda média:
-218.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 141.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 219.12 USD (7)
Crescimento mensal:
-44.12%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 554.11 USD
Máximo:
9 497.36 USD (44.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.43% (4 077.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.33% (759.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 366
EURJPY 36
GBPJPY 29
CADJPY 11
CHFJPY 10
GBPUSD 9
NZDJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
EURJPY -335
GBPJPY -892
CADJPY 104
CHFJPY -103
GBPUSD -165
NZDJPY 192
AUDJPY 169
USDJPY -93
EURNZD -134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 140K
EURJPY -3.6K
GBPJPY -12K
CADJPY 2.4K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 2.3K
AUDJPY 2K
USDJPY -1K
EURNZD -974
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +745.20 USD
Pior negociação: -864 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 467.01 USD
Máxima perda consecutiva: -3 141.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
298 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.15 09:57
No swaps are charged
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.85% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
