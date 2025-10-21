- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|9
|EURUSD_o
|3
|GBPUSD_o
|2
|USDCHF_o
|2
|AUDUSD_o
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY_o
|21
|EURUSD_o
|3
|GBPUSD_o
|5
|USDCHF_o
|3
|AUDUSD_o
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY_o
|488
|EURUSD_o
|116
|GBPUSD_o
|232
|USDCHF_o
|111
|AUDUSD_o
|13
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Break Out Explosion Ticaret Sistemine hoş geldiniz 🚀
Bu hesap, Break Out Explosion MT5 göstergesinin sinyallerine göre gerçekleştirdiğim manuel işlemlerimi göstermektedir.
Göstergiyi doğrudan MQL5 Market üzerinden indirip, ürün sayfasındaki YouTube videosunu izleyebilir, tam ticaret konseptini ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.
🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Nasıl işlem yapıyorum?
🔥 Bu hafta Break Out Explosion işlem sistemim %31 kâr elde etti ve yalnızca %5 düşüş yaşadı!
Tüm işlemler katı Stop Loss ve Take Profit kurallarına göre yapıldı. ✅
Temel işlem kuralları:
-
Küçük lot kullanın — büyük lotlar baskı yaratır ve duygusal işlem yapmanıza neden olur.
-
Stop Loss çok dar olmamalı. Dar stoplar kolayca tetiklenir ve stresi artırır.
-
Stop Loss’u son 2 salınım noktasının arkasına yerleştirin, bu daha fazla stabilite sağlar.
-
Her giriş ve çıkış kararı önceden planlanır, bu nedenle kâr veya zarar durumunda nasıl hareket edeceğimizi biliriz.
📈 Bu haftaki işlem senaryolarım:
1️⃣ İyi işlemler – Fiyat lehime güçlü hareket etti ve hızlıca Take Profit’e ulaştı. (6 işlem)
2️⃣ Kuşkulu işlemler – Fiyat giriş noktasında kaldı. Tersine dönüş işareti görürsem erken çıkış yaptım. (2 işlem)
3️⃣ Normal işlemler – Deseni takip etti ve yavaş yavaş kâra ilerledi. (8 işlem)
4️⃣ Kötü işlemler – Fiyat tersine keskin hareket etti ve Stop Loss’a ulaştı. (0 işlem ✅)
🕒 İşlemler genellikle H1 ve H4 zaman dilimlerinde yapılır, ana paritelere ve Londra / New York seanslarına odaklanılır.
💪 Genel olarak sistem bu hafta mükemmel çalıştı — istikrarlı, disiplinli ve kârlı!
