Break Out Explosion Ticaret Sistemine hoş geldiniz 🚀

Bu hesap, Break Out Explosion MT5 göstergesinin sinyallerine göre gerçekleştirdiğim manuel işlemlerimi göstermektedir.

Göstergiyi doğrudan MQL5 Market üzerinden indirip, ürün sayfasındaki YouTube videosunu izleyebilir, tam ticaret konseptini ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Nasıl işlem yapıyorum?

🔥 Bu hafta Break Out Explosion işlem sistemim %31 kâr elde etti ve yalnızca %5 düşüş yaşadı!

Tüm işlemler katı Stop Loss ve Take Profit kurallarına göre yapıldı. ✅

Temel işlem kuralları:

Küçük lot kullanın — büyük lotlar baskı yaratır ve duygusal işlem yapmanıza neden olur.

Stop Loss çok dar olmamalı. Dar stoplar kolayca tetiklenir ve stresi artırır.

Stop Loss’u son 2 salınım noktasının arkasına yerleştirin, bu daha fazla stabilite sağlar.

Her giriş ve çıkış kararı önceden planlanır, bu nedenle kâr veya zarar durumunda nasıl hareket edeceğimizi biliriz.

📈 Bu haftaki işlem senaryolarım:

1️⃣ İyi işlemler – Fiyat lehime güçlü hareket etti ve hızlıca Take Profit’e ulaştı. (6 işlem)

2️⃣ Kuşkulu işlemler – Fiyat giriş noktasında kaldı. Tersine dönüş işareti görürsem erken çıkış yaptım. (2 işlem)

3️⃣ Normal işlemler – Deseni takip etti ve yavaş yavaş kâra ilerledi. (8 işlem)

4️⃣ Kötü işlemler – Fiyat tersine keskin hareket etti ve Stop Loss’a ulaştı. (0 işlem ✅)

🕒 İşlemler genellikle H1 ve H4 zaman dilimlerinde yapılır, ana paritelere ve Londra / New York seanslarına odaklanılır.

💪 Genel olarak sistem bu hafta mükemmel çalıştı — istikrarlı, disiplinli ve kârlı!