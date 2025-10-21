SinyallerBölümler
Hamed Dehgani

BREAKOUT EXPLOSION

Hamed Dehgani
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
LiteFinance-MT5-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
11.09 USD
En kötü işlem:
-4.38 USD
Brüt kâr:
39.81 USD (1 299 pips)
Brüt zarar:
-7.89 USD (339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
43.93%
Maks. mevduat yükü:
3.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
5.48
Alış işlemleri:
5 (29.41%)
Satış işlemleri:
12 (70.59%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.59 USD (2)
Aylık büyüme:
31.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
5.83 USD (5.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (5.76 USD)
Varlığa göre:
5.90% (7.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY_o 9
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 2
USDCHF_o 2
AUDUSD_o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY_o 21
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 5
USDCHF_o 3
AUDUSD_o 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY_o 488
EURUSD_o 116
GBPUSD_o 232
USDCHF_o 111
AUDUSD_o 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.09 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Break Out Explosion Ticaret Sistemine hoş geldiniz 🚀

Bu hesap, Break Out Explosion MT5 göstergesinin sinyallerine göre gerçekleştirdiğim manuel işlemlerimi göstermektedir.
Göstergiyi doğrudan MQL5 Market üzerinden indirip, ürün sayfasındaki YouTube videosunu izleyebilir, tam ticaret konseptini ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Nasıl işlem yapıyorum?
🔥 Bu hafta Break Out Explosion işlem sistemim %31 kâr elde etti ve yalnızca %5 düşüş yaşadı!
Tüm işlemler katı Stop Loss ve Take Profit kurallarına göre yapıldı. ✅

Temel işlem kuralları:

  • Küçük lot kullanın — büyük lotlar baskı yaratır ve duygusal işlem yapmanıza neden olur.

  • Stop Loss çok dar olmamalı. Dar stoplar kolayca tetiklenir ve stresi artırır.

  • Stop Loss’u son 2 salınım noktasının arkasına yerleştirin, bu daha fazla stabilite sağlar.

  • Her giriş ve çıkış kararı önceden planlanır, bu nedenle kâr veya zarar durumunda nasıl hareket edeceğimizi biliriz.

📈 Bu haftaki işlem senaryolarım:
1️⃣ İyi işlemler – Fiyat lehime güçlü hareket etti ve hızlıca Take Profit’e ulaştı. (6 işlem)
2️⃣ Kuşkulu işlemler – Fiyat giriş noktasında kaldı. Tersine dönüş işareti görürsem erken çıkış yaptım. (2 işlem)
3️⃣ Normal işlemler – Deseni takip etti ve yavaş yavaş kâra ilerledi. (8 işlem)
4️⃣ Kötü işlemler – Fiyat tersine keskin hareket etti ve Stop Loss’a ulaştı. (0 işlem ✅)

🕒 İşlemler genellikle H1 ve H4 zaman dilimlerinde yapılır, ana paritelere ve Londra / New York seanslarına odaklanılır.

💪 Genel olarak sistem bu hafta mükemmel çalıştı — istikrarlı, disiplinli ve kârlı!


İnceleme yok
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
