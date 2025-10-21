Bienvenue dans le système de trading Break Out Explosion 🚀

Ce compte présente mes transactions manuelles exécutées à l’aide des signaux de l’indicateur Break Out Explosion MT5.

Vous pouvez télécharger l’indicateur directement sur le Marché MQL5 et regarder la vidéo YouTube sur la page du produit, où j’explique en détail le concept de trading complet.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Comment je trade ?

🔥 Cette semaine, mon système de trading Break Out Explosion a réalisé +31% de profit avec seulement 5% de drawdown !

Toutes les opérations ont respecté des règles strictes de Stop Loss et Take Profit. ✅

Règles principales de trading :

Utilisez de petits lots — les gros lots créent de la pression et entraînent un trading émotionnel.

Le Stop Loss ne doit pas être trop serré. Les stops trop proches sont souvent touchés rapidement.

Placez le Stop Loss derrière les deux derniers points de swing pour plus de stabilité.

Chaque entrée et sortie est planifiée à l’avance, donc nous savons comment réagir dans toutes les situations.

📈 Mes scénarios de trading cette semaine :

1️⃣ Bonnes transactions – Le prix est allé fortement dans mon sens et a rapidement atteint le Take Profit. (6 trades)

2️⃣ Transactions incertaines – Le prix est resté proche du point d’entrée. Je suis sorti tôt si j’ai vu des signes de retournement. (2 trades)

3️⃣ Transactions normales – Le prix a suivi le schéma et s’est lentement dirigé vers le profit. (8 trades)

4️⃣ Mauvaises transactions – Le prix est allé contre la position et a atteint le Stop Loss. (0 trade ✅)

🕒 Entrées principalement sur H1 et H4, en se concentrant sur les paires majeures et les sessions de Londres et de New York.

💪 Dans l’ensemble, le système a parfaitement fonctionné cette semaine — stable, discipliné et rentable !