Hamed Dehgani

BREAKOUT EXPLOSION

Hamed Dehgani
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
LiteFinance-MT5-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
15 (88.23%)
Perte trades:
2 (11.76%)
Meilleure transaction:
11.09 USD
Pire transaction:
-4.38 USD
Bénéfice brut:
39.81 USD (1 299 pips)
Perte brute:
-7.89 USD (339 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (34.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
43.93%
Charge de dépôt maximale:
3.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
5.48
Longs trades:
5 (29.41%)
Courts trades:
12 (70.59%)
Facteur de profit:
5.05
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-3.95 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.59 USD (2)
Croissance mensuelle:
31.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.56 USD
Maximal:
5.83 USD (5.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.39% (5.76 USD)
Par fonds propres:
5.90% (7.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_o 9
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 2
USDCHF_o 2
AUDUSD_o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_o 21
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 5
USDCHF_o 3
AUDUSD_o 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_o 488
EURUSD_o 116
GBPUSD_o 232
USDCHF_o 111
AUDUSD_o 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.09 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +34.21 USD
Perte consécutive maximale: -5.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bienvenue dans le système de trading Break Out Explosion 🚀

Ce compte présente mes transactions manuelles exécutées à l’aide des signaux de l’indicateur Break Out Explosion MT5.
Vous pouvez télécharger l’indicateur directement sur le Marché MQL5 et regarder la vidéo YouTube sur la page du produit, où j’explique en détail le concept de trading complet.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Comment je trade ?
🔥 Cette semaine, mon système de trading Break Out Explosion a réalisé +31% de profit avec seulement 5% de drawdown !
Toutes les opérations ont respecté des règles strictes de Stop Loss et Take Profit. ✅

Règles principales de trading :

  • Utilisez de petits lots — les gros lots créent de la pression et entraînent un trading émotionnel.

  • Le Stop Loss ne doit pas être trop serré. Les stops trop proches sont souvent touchés rapidement.

  • Placez le Stop Loss derrière les deux derniers points de swing pour plus de stabilité.

  • Chaque entrée et sortie est planifiée à l’avance, donc nous savons comment réagir dans toutes les situations.

📈 Mes scénarios de trading cette semaine :
1️⃣ Bonnes transactions – Le prix est allé fortement dans mon sens et a rapidement atteint le Take Profit. (6 trades)
2️⃣ Transactions incertaines – Le prix est resté proche du point d’entrée. Je suis sorti tôt si j’ai vu des signes de retournement. (2 trades)
3️⃣ Transactions normales – Le prix a suivi le schéma et s’est lentement dirigé vers le profit. (8 trades)
4️⃣ Mauvaises transactions – Le prix est allé contre la position et a atteint le Stop Loss. (0 trade ✅)

🕒 Entrées principalement sur H1 et H4, en se concentrant sur les paires majeures et les sessions de Londres et de New York.

💪 Dans l’ensemble, le système a parfaitement fonctionné cette semaine — stable, discipliné et rentable !


Aucun avis
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
