Hamed Dehgani

BREAKOUT EXPLOSION

Hamed Dehgani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
LiteFinance-MT5-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
11.09 USD
Worst Trade:
-4.38 USD
Profitto lordo:
39.81 USD (1 299 pips)
Perdita lorda:
-7.89 USD (339 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
43.93%
Massimo carico di deposito:
3.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.48
Long Trade:
5 (29.41%)
Short Trade:
12 (70.59%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.59 USD (2)
Crescita mensile:
31.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
5.83 USD (5.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.39% (5.76 USD)
Per equità:
5.90% (7.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_o 9
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 2
USDCHF_o 2
AUDUSD_o 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_o 21
EURUSD_o 3
GBPUSD_o 5
USDCHF_o 3
AUDUSD_o 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_o 488
EURUSD_o 116
GBPUSD_o 232
USDCHF_o 111
AUDUSD_o 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.09 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.21 USD
Massima perdita consecutiva: -5.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Benvenuto nel Sistema di Trading Break Out Explosion 🚀

Questo account mostra le mie operazioni manuali eseguite utilizzando i segnali dell’indicatore Break Out Explosion MT5.
Puoi scaricare l’indicatore direttamente dal Mercato MQL5 e guardare il video su YouTube nella pagina del prodotto, dove spiego in dettaglio il concetto completo di trading.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Come faccio trading?
🔥 Questa settimana il mio sistema di trading Break Out Explosion ha ottenuto +31% di profitto con solo 5% di drawdown!
Tutte le operazioni hanno seguito regole rigorose di Stop Loss e Take Profit. ✅

Regole principali di trading:

  • Usa lotti piccoli — i lotti grandi creano pressione e portano a decisioni emotive.

  • Lo Stop Loss non deve essere troppo stretto. Stop troppo vicini vengono colpiti facilmente e aumentano lo stress.

  • Posiziona lo Stop Loss dietro gli ultimi 2 punti swing per maggiore stabilità.

  • Ogni entrata e uscita è pianificata in anticipo, quindi sappiamo sempre come reagire.

📈 I miei scenari di trading di questa settimana:
1️⃣ Buoni trade — Il prezzo si è mosso fortemente a favore e ha raggiunto rapidamente il Take Profit. (6 operazioni)
2️⃣ Trade incerti — Il prezzo è rimasto vicino al punto di ingresso. Sono uscito presto in caso di segnali di inversione. (2 operazioni)
3️⃣ Trade normali — Hanno seguito il modello e si sono mossi lentamente verso il profitto. (8 operazioni)
4️⃣ Trade negativi — Il prezzo si è mosso contro e ha colpito lo Stop Loss. (0 operazioni ✅)

🕒 Entrate principalmente su H1 e H4, concentrandosi sulle coppie principali e sulle sessioni di Londra e New York.

💪 Nel complesso, il sistema ha funzionato perfettamente — stabile, disciplinato e redditizio!


Non ci sono recensioni
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
