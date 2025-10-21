- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY_o
|9
|EURUSD_o
|3
|GBPUSD_o
|2
|USDCHF_o
|2
|AUDUSD_o
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY_o
|21
|EURUSD_o
|3
|GBPUSD_o
|5
|USDCHF_o
|3
|AUDUSD_o
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY_o
|488
|EURUSD_o
|116
|GBPUSD_o
|232
|USDCHF_o
|111
|AUDUSD_o
|13
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Benvenuto nel Sistema di Trading Break Out Explosion 🚀
Questo account mostra le mie operazioni manuali eseguite utilizzando i segnali dell’indicatore Break Out Explosion MT5.
Puoi scaricare l’indicatore direttamente dal Mercato MQL5 e guardare il video su YouTube nella pagina del prodotto, dove spiego in dettaglio il concetto completo di trading.
🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Come faccio trading?
🔥 Questa settimana il mio sistema di trading Break Out Explosion ha ottenuto +31% di profitto con solo 5% di drawdown!
Tutte le operazioni hanno seguito regole rigorose di Stop Loss e Take Profit. ✅
Regole principali di trading:
-
Usa lotti piccoli — i lotti grandi creano pressione e portano a decisioni emotive.
-
Lo Stop Loss non deve essere troppo stretto. Stop troppo vicini vengono colpiti facilmente e aumentano lo stress.
-
Posiziona lo Stop Loss dietro gli ultimi 2 punti swing per maggiore stabilità.
-
Ogni entrata e uscita è pianificata in anticipo, quindi sappiamo sempre come reagire.
📈 I miei scenari di trading di questa settimana:
1️⃣ Buoni trade — Il prezzo si è mosso fortemente a favore e ha raggiunto rapidamente il Take Profit. (6 operazioni)
2️⃣ Trade incerti — Il prezzo è rimasto vicino al punto di ingresso. Sono uscito presto in caso di segnali di inversione. (2 operazioni)
3️⃣ Trade normali — Hanno seguito il modello e si sono mossi lentamente verso il profitto. (8 operazioni)
4️⃣ Trade negativi — Il prezzo si è mosso contro e ha colpito lo Stop Loss. (0 operazioni ✅)
🕒 Entrate principalmente su H1 e H4, concentrandosi sulle coppie principali e sulle sessioni di Londra e New York.
💪 Nel complesso, il sistema ha funzionato perfettamente — stabile, disciplinato e redditizio!
USD
USD
USD