Benvenuto nel Sistema di Trading Break Out Explosion 🚀

Questo account mostra le mie operazioni manuali eseguite utilizzando i segnali dell’indicatore Break Out Explosion MT5.

Puoi scaricare l’indicatore direttamente dal Mercato MQL5 e guardare il video su YouTube nella pagina del prodotto, dove spiego in dettaglio il concetto completo di trading.

🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Come faccio trading?

🔥 Questa settimana il mio sistema di trading Break Out Explosion ha ottenuto +31% di profitto con solo 5% di drawdown!

Tutte le operazioni hanno seguito regole rigorose di Stop Loss e Take Profit. ✅

Regole principali di trading:

Usa lotti piccoli — i lotti grandi creano pressione e portano a decisioni emotive.

Lo Stop Loss non deve essere troppo stretto. Stop troppo vicini vengono colpiti facilmente e aumentano lo stress.

Posiziona lo Stop Loss dietro gli ultimi 2 punti swing per maggiore stabilità.

Ogni entrata e uscita è pianificata in anticipo, quindi sappiamo sempre come reagire.

📈 I miei scenari di trading di questa settimana:

1️⃣ Buoni trade — Il prezzo si è mosso fortemente a favore e ha raggiunto rapidamente il Take Profit. (6 operazioni)

2️⃣ Trade incerti — Il prezzo è rimasto vicino al punto di ingresso. Sono uscito presto in caso di segnali di inversione. (2 operazioni)

3️⃣ Trade normali — Hanno seguito il modello e si sono mossi lentamente verso il profitto. (8 operazioni)

4️⃣ Trade negativi — Il prezzo si è mosso contro e ha colpito lo Stop Loss. (0 operazioni ✅)

🕒 Entrate principalmente su H1 e H4, concentrandosi sulle coppie principali e sulle sessioni di Londra e New York.

💪 Nel complesso, il sistema ha funzionato perfettamente — stabile, disciplinato e redditizio!