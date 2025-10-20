- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
21 (33.87%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (66.13%)
En iyi işlem:
45.02 USD
En kötü işlem:
-43.22 USD
Brüt kâr:
691.25 USD (69 596 pips)
Brüt zarar:
-655.87 USD (69 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (169.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
39 (62.90%)
Satış işlemleri:
23 (37.10%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
32.92 USD
Ortalama zarar:
-16.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-179.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.23 USD (10)
Aylık büyüme:
91.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.11 USD
Maksimum:
441.11 USD (49.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|NQ100.R
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|78
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|NQ100.R
|-11
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.1K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|NQ100.R
|-5.3K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.02 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +169.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-PRO
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
5%
İnceleme yok