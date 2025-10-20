SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TRADERS FAMILY
Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
21 (33.87%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (66.13%)
En iyi işlem:
45.02 USD
En kötü işlem:
-43.22 USD
Brüt kâr:
691.25 USD (69 596 pips)
Brüt zarar:
-655.87 USD (69 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (169.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
39 (62.90%)
Satış işlemleri:
23 (37.10%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
32.92 USD
Ortalama zarar:
-16.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-179.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.23 USD (10)
Aylık büyüme:
91.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.11 USD
Maksimum:
441.11 USD (49.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
NQ100.R 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 78
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
NQ100.R -11
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
NQ100.R -5.3K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.02 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +169.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-PRO
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
306 daha fazla...
5%
İnceleme yok
