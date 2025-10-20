- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
113 (41.09%)
Negociações com perda:
162 (58.91%)
Melhor negociação:
89.44 USD
Pior negociação:
-43.22 USD
Lucro bruto:
2 622.79 USD (279 753 pips)
Perda bruta:
-2 323.00 USD (234 118 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (107.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.71 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.26%
Depósito máximo carregado:
4.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
177 (64.36%)
Negociações curtas:
98 (35.64%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
23.21 USD
Perda média:
-14.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-313.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-313.29 USD (18)
Crescimento mensal:
39.30%
Previsão anual:
476.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
441.11 USD
Máximo:
504.64 USD (41.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.63% (504.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.27% (63.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|298
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|33K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.44 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +107.44 USD
Máxima perda consecutiva: -313.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
5%
