Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
275
Negociações com lucro:
113 (41.09%)
Negociações com perda:
162 (58.91%)
Melhor negociação:
89.44 USD
Pior negociação:
-43.22 USD
Lucro bruto:
2 622.79 USD (279 753 pips)
Perda bruta:
-2 323.00 USD (234 118 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (107.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.71 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.26%
Depósito máximo carregado:
4.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
177 (64.36%)
Negociações curtas:
98 (35.64%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
23.21 USD
Perda média:
-14.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-313.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-313.29 USD (18)
Crescimento mensal:
39.30%
Previsão anual:
476.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
441.11 USD
Máximo:
504.64 USD (41.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.63% (504.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.27% (63.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 264
NQ100.R 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 298
NQ100.R 33
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 33K
NQ100.R 17K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
312 mais ...
5%
Sem comentários
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TRADERS FAMILY
30 USD por mês
63%
0
0
USD
753
USD
21
0%
275
41%
42%
1.12
1.09
USD
51%
1:200
