SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TRADERS FAMILY
Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
275
Transacciones Rentables:
113 (41.09%)
Transacciones Irrentables:
162 (58.91%)
Mejor transacción:
89.44 USD
Peor transacción:
-43.22 USD
Beneficio Bruto:
2 622.79 USD (279 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 323.00 USD (234 118 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (107.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
234.71 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
42.26%
Carga máxima del depósito:
4.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
177 (64.36%)
Transacciones Cortas:
98 (35.64%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
23.21 USD
Pérdidas medias:
-14.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-313.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-313.29 USD (18)
Crecimiento al mes:
39.30%
Pronóstico anual:
476.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
441.11 USD
Máxima:
504.64 USD (41.79%)
Reducción relativa:
De balance:
50.63% (504.64 USD)
De fondos:
9.27% (63.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 264
NQ100.R 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 298
NQ100.R 33
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 33K
NQ100.R 17K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.44 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +107.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -313.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
otros 312...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
5%
No hay comentarios
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TRADERS FAMILY
30 USD al mes
63%
0
0
USD
753
USD
21
0%
275
41%
42%
1.12
1.09
USD
51%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.