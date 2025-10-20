- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
275
Transacciones Rentables:
113 (41.09%)
Transacciones Irrentables:
162 (58.91%)
Mejor transacción:
89.44 USD
Peor transacción:
-43.22 USD
Beneficio Bruto:
2 622.79 USD (279 753 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 323.00 USD (234 118 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (107.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
234.71 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
42.26%
Carga máxima del depósito:
4.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
177 (64.36%)
Transacciones Cortas:
98 (35.64%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
23.21 USD
Pérdidas medias:
-14.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-313.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-313.29 USD (18)
Crecimiento al mes:
39.30%
Pronóstico anual:
476.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
441.11 USD
Máxima:
504.64 USD (41.79%)
Reducción relativa:
De balance:
50.63% (504.64 USD)
De fondos:
9.27% (63.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|298
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|33K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +89.44 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +107.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -313.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
otros 312...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
5%
No hay comentarios
