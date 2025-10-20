- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
21 (33.33%)
Loss Trade:
42 (66.67%)
Best Trade:
45.02 USD
Worst Trade:
-43.22 USD
Profitto lordo:
691.25 USD (69 596 pips)
Perdita lorda:
-676.45 USD (71 665 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (169.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.51%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
40 (63.49%)
Short Trade:
23 (36.51%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
32.92 USD
Perdita media:
-16.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-179.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.23 USD (10)
Crescita mensile:
86.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.11 USD
Massimale:
441.11 USD (49.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.04% (441.11 USD)
Per equità:
2.05% (17.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|NQ100.R
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|NQ100.R
|-11
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|NQ100.R
|-5.3K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.02 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +169.61 USD
Massima perdita consecutiva: -179.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
5%
