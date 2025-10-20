SignaleKategorien
Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
292
Gewinntrades:
120 (41.09%)
Verlusttrades:
172 (58.90%)
Bester Trade:
89.44 USD
Schlechtester Trade:
-43.22 USD
Bruttoprofit:
2 705.19 USD (288 110 pips)
Bruttoverlust:
-2 465.80 USD (248 295 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (151.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
234.71 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
43.26%
Max deposit load:
4.82%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
192 (65.75%)
Short-Positionen:
100 (34.25%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-313.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-313.29 USD (18)
Wachstum pro Monat :
17.73%
Jahresprognose:
215.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
441.11 USD
Maximaler:
504.64 USD (41.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.63% (504.64 USD)
Kapital:
9.27% (63.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 281
NQ100.R 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 238
NQ100.R 33
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
NQ100.R 17K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.44 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -313.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

5%
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TRADERS FAMILY
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
692
USD
21
0%
292
41%
43%
1.09
0.82
USD
51%
1:200
Kopieren

