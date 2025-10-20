- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
292
Gewinntrades:
120 (41.09%)
Verlusttrades:
172 (58.90%)
Bester Trade:
89.44 USD
Schlechtester Trade:
-43.22 USD
Bruttoprofit:
2 705.19 USD (288 110 pips)
Bruttoverlust:
-2 465.80 USD (248 295 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (151.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
234.71 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
43.26%
Max deposit load:
4.82%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
192 (65.75%)
Short-Positionen:
100 (34.25%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-313.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-313.29 USD (18)
Wachstum pro Monat :
17.73%
Jahresprognose:
215.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
441.11 USD
Maximaler:
504.64 USD (41.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.63% (504.64 USD)
Kapital:
9.27% (63.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|281
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|238
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.44 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -313.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
5%
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
21
0%
292
41%
43%
1.09
0.82
USD
USD
51%
1:200