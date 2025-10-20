- 자본
- 축소
트레이드:
334
이익 거래:
131 (39.22%)
손실 거래:
203 (60.78%)
최고의 거래:
89.44 USD
최악의 거래:
-43.22 USD
총 수익:
3 001.50 USD (317 896 pips)
총 손실:
-2 890.63 USD (290 457 pips)
연속 최대 이익:
11 (151.03 USD)
연속 최대 이익:
234.71 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
41.79%
최대 입금량:
5.55%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
222 (66.47%)
숏(주식차입매도):
112 (33.53%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
22.91 USD
평균 손실:
-14.24 USD
연속 최대 손실:
23 (-290.49 USD)
연속 최대 손실:
-313.29 USD (18)
월별 성장률:
38.60%
연간 예측:
468.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
441.11 USD
최대한의:
504.64 USD (41.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.01% (480.95 USD)
자본금별:
9.27% (63.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|109
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.44 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +151.03 USD
연속 최대 손실: -290.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
5%
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
22
0%
334
39%
42%
1.03
0.33
USD
USD
65%
1:200