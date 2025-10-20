시그널섹션
Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
334
이익 거래:
131 (39.22%)
손실 거래:
203 (60.78%)
최고의 거래:
89.44 USD
최악의 거래:
-43.22 USD
총 수익:
3 001.50 USD (317 896 pips)
총 손실:
-2 890.63 USD (290 457 pips)
연속 최대 이익:
11 (151.03 USD)
연속 최대 이익:
234.71 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
41.79%
최대 입금량:
5.55%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
222 (66.47%)
숏(주식차입매도):
112 (33.53%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
22.91 USD
평균 손실:
-14.24 USD
연속 최대 손실:
23 (-290.49 USD)
연속 최대 손실:
-313.29 USD (18)
월별 성장률:
38.60%
연간 예측:
468.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
441.11 USD
최대한의:
504.64 USD (41.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.01% (480.95 USD)
자본금별:
9.27% (63.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 323
NQ100.R 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 109
NQ100.R 33
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
NQ100.R 17K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +89.44 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +151.03 USD
연속 최대 손실: -290.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
5%
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TRADERS FAMILY
월별 30 USD
15%
0
0
USD
514
USD
22
0%
334
39%
42%
1.03
0.33
USD
65%
1:200
복제

