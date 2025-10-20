- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
103 (41.36%)
Убыточных трейдов:
146 (58.63%)
Лучший трейд:
89.44 USD
Худший трейд:
-43.22 USD
Общая прибыль:
2 514.91 USD (268 870 pips)
Общий убыток:
-2 172.88 USD (219 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (234.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.71 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
41.01%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
161 (64.66%)
Коротких трейдов:
88 (35.34%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
24.42 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-313.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-313.29 USD (18)
Прирост в месяц:
30.43%
Годовой прогноз:
369.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
441.11 USD
Максимальная:
504.64 USD (41.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.63% (504.64 USD)
По эквити:
9.27% (63.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|341
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.44 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +234.71 USD
Макс. убыток в серии: -313.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
еще 312...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
5%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
795
USD
USD
20
0%
249
41%
41%
1.15
1.37
USD
USD
51%
1:200