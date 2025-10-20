СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TRADERS FAMILY
Daniel Stefanus Fikri Loteng

TRADERS FAMILY

Daniel Stefanus Fikri Loteng
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 72%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
103 (41.36%)
Убыточных трейдов:
146 (58.63%)
Лучший трейд:
89.44 USD
Худший трейд:
-43.22 USD
Общая прибыль:
2 514.91 USD (268 870 pips)
Общий убыток:
-2 172.88 USD (219 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (234.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.71 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
41.01%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
161 (64.66%)
Коротких трейдов:
88 (35.34%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
24.42 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-313.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-313.29 USD (18)
Прирост в месяц:
30.43%
Годовой прогноз:
369.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
441.11 USD
Максимальная:
504.64 USD (41.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.63% (504.64 USD)
По эквити:
9.27% (63.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 238
NQ100.R 3
CHFJPY 2
USDJPY 1
DJ30.R 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 341
NQ100.R 33
CHFJPY -7
USDJPY -7
DJ30.R -1
EURUSD -10
GBPUSD -4
GBPJPY 0
AUDJPY -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
NQ100.R 17K
CHFJPY -926
USDJPY -1K
DJ30.R -82
EURUSD -1K
GBPUSD -398
GBPJPY 80
AUDJPY -350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.44 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +234.71 USD
Макс. убыток в серии: -313.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
еще 312...
5%
Нет отзывов
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TRADERS FAMILY
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
795
USD
20
0%
249
41%
41%
1.15
1.37
USD
51%
1:200
