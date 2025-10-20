- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
262
盈利交易:
104 (39.69%)
亏损交易:
158 (60.31%)
最好交易:
89.44 USD
最差交易:
-43.22 USD
毛利:
2 515.35 USD (268 923 pips)
毛利亏损:
-2 293.32 USD (231 191 pips)
最大连续赢利:
7 (234.71 USD)
最大连续盈利:
234.71 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
42.26%
最大入金加载:
3.16%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.44
长期交易:
165 (62.98%)
短期交易:
97 (37.02%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
24.19 USD
平均损失:
-14.51 USD
最大连续失误:
18 (-313.29 USD)
最大连续亏损:
-313.29 USD (18)
每月增长:
19.42%
年度预测:
235.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
441.11 USD
最大值:
504.64 USD (41.79%)
相对跌幅:
结余:
50.63% (504.64 USD)
净值:
9.27% (63.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|221
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.44 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +234.71 USD
最大连续亏损: -313.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
5%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
675
USD
USD
21
0%
262
39%
42%
1.09
0.85
USD
USD
51%
1:200