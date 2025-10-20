- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
275
利益トレード:
113 (41.09%)
損失トレード:
162 (58.91%)
ベストトレード:
89.44 USD
最悪のトレード:
-43.22 USD
総利益:
2 622.79 USD (279 753 pips)
総損失:
-2 323.00 USD (234 118 pips)
最大連続の勝ち:
9 (107.44 USD)
最大連続利益:
234.71 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
42.26%
最大入金額:
4.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
177 (64.36%)
短いトレード:
98 (35.64%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
23.21 USD
平均損失:
-14.34 USD
最大連続の負け:
18 (-313.29 USD)
最大連続損失:
-313.29 USD (18)
月間成長:
39.30%
年間予想:
476.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
441.11 USD
最大の:
504.64 USD (41.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.63% (504.64 USD)
エクイティによる:
9.27% (63.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|NQ100.R
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|1
|DJ30.R
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|298
|NQ100.R
|33
|CHFJPY
|-7
|USDJPY
|-7
|DJ30.R
|-1
|EURUSD
|-10
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|0
|AUDJPY
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|33K
|NQ100.R
|17K
|CHFJPY
|-926
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|-82
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-398
|GBPJPY
|80
|AUDJPY
|-350
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.44 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +107.44 USD
最大連続損失: -313.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
312 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
5%
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
63%
0
0
USD
USD
753
USD
USD
21
0%
275
41%
42%
1.12
1.09
USD
USD
51%
1:200