İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
137 (54.36%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (45.63%)
En iyi işlem:
19.34 USD
En kötü işlem:
-12.57 USD
Brüt kâr:
443.20 USD (32 267 pips)
Brüt zarar:
-324.54 USD (18 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.22 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
24.50%
Maks. mevduat yükü:
12.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
152 (60.32%)
Satış işlemleri:
100 (39.68%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-24.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.91 USD (9)
Aylık büyüme:
39.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.53 USD
Maksimum:
67.68 USD (22.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.17% (67.68 USD)
Varlığa göre:
0.79% (2.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|162
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-45
|XAUUSD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
İnceleme yok
