Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
レビュー0件
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
738
利益トレード:
384 (52.03%)
損失トレード:
354 (47.97%)
ベストトレード:
43.89 USD
最悪のトレード:
-24.14 USD
総利益:
1 673.32 USD (155 359 pips)
総損失:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13.26 USD)
最大連続利益:
121.13 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
8.62%
最大入金額:
78.11%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
395 (53.52%)
短いトレード:
343 (46.48%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
4.36 USD
平均損失:
-4.75 USD
最大連続の負け:
14 (-24.82 USD)
最大連続損失:
-81.60 USD (6)
月間成長:
-18.75%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.70 USD
最大の:
184.36 USD (54.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.34% (184.36 USD)
エクイティによる:
21.19% (33.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 576
EURUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 36
EURUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3K
EURUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.89 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +13.26 USD
最大連続損失: -24.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
52 より多く...
レビューなし
2026.01.09 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
