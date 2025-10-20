- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
738
利益トレード:
384 (52.03%)
損失トレード:
354 (47.97%)
ベストトレード:
43.89 USD
最悪のトレード:
-24.14 USD
総利益:
1 673.32 USD (155 359 pips)
総損失:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13.26 USD)
最大連続利益:
121.13 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
8.62%
最大入金額:
78.11%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
395 (53.52%)
短いトレード:
343 (46.48%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
4.36 USD
平均損失:
-4.75 USD
最大連続の負け:
14 (-24.82 USD)
最大連続損失:
-81.60 USD (6)
月間成長:
-18.75%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.70 USD
最大の:
184.36 USD (54.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.34% (184.36 USD)
エクイティによる:
21.19% (33.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.89 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +13.26 USD
最大連続損失: -24.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
