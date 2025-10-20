SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAU Gass
Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
0 Bewertungen
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
738
Gewinntrades:
384 (52.03%)
Verlusttrades:
354 (47.97%)
Bester Trade:
43.89 USD
Schlechtester Trade:
-24.14 USD
Bruttoprofit:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Bruttoverlust:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (13.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
121.13 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
8.62%
Max deposit load:
78.11%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
395 (53.52%)
Short-Positionen:
343 (46.48%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-24.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81.60 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-18.75%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.70 USD
Maximaler:
184.36 USD (54.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.34% (184.36 USD)
Kapital:
21.19% (33.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 576
EURUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 36
EURUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
EURUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.89 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
noch 52 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XAU Gass
30 USD pro Monat
-25%
0
0
USD
114
USD
21
0%
738
52%
9%
0.99
-0.01
USD
60%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.