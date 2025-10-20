- Crescimento
Negociações:
738
Negociações com lucro:
384 (52.03%)
Negociações com perda:
354 (47.97%)
Melhor negociação:
43.89 USD
Pior negociação:
-24.14 USD
Lucro bruto:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Perda bruta:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.13 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
8.62%
Depósito máximo carregado:
78.11%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
395 (53.52%)
Negociações curtas:
343 (46.48%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
4.36 USD
Perda média:
-4.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-24.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.60 USD (6)
Crescimento mensal:
-18.75%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.70 USD
Máximo:
184.36 USD (54.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.34% (184.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.19% (33.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.89 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +13.26 USD
Máxima perda consecutiva: -24.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
