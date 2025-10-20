SinaisSeções
Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
0 comentários
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
738
Negociações com lucro:
384 (52.03%)
Negociações com perda:
354 (47.97%)
Melhor negociação:
43.89 USD
Pior negociação:
-24.14 USD
Lucro bruto:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Perda bruta:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.13 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
8.62%
Depósito máximo carregado:
78.11%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
395 (53.52%)
Negociações curtas:
343 (46.48%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
4.36 USD
Perda média:
-4.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-24.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.60 USD (6)
Crescimento mensal:
-18.75%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.70 USD
Máximo:
184.36 USD (54.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.34% (184.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.19% (33.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 576
EURUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 36
EURUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3K
EURUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43.89 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +13.26 USD
Máxima perda consecutiva: -24.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2026.01.09 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
