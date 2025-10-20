SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAU Gass
Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
135 (54.00%)
Perte trades:
115 (46.00%)
Meilleure transaction:
19.34 USD
Pire transaction:
-12.57 USD
Bénéfice brut:
433.15 USD (31 262 pips)
Perte brute:
-324.54 USD (18 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.22 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
24.50%
Charge de dépôt maximale:
12.85%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
152 (60.80%)
Courts trades:
98 (39.20%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
3.21 USD
Perte moyenne:
-2.82 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-24.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.91 USD (9)
Croissance mensuelle:
35.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.53 USD
Maximal:
67.68 USD (22.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.17% (67.68 USD)
Par fonds propres:
0.79% (2.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 162
XAUUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -45
XAUUSD 154
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.1K
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.34 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +13.26 USD
Perte consécutive maximale: -24.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
49 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.20 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU Gass
30 USD par mois
49%
0
0
USD
338
USD
9
0%
250
54%
24%
1.33
0.43
USD
22%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.